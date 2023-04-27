率《中年》撼CHILL CLUB頒獎禮 蘇永康：兩邊都睇

ViuTV的《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》頒獎禮將於5月7日舉行，無綫嚴陣以待，以《獎門人I Love媽媽感謝祭》及《中年好聲音紅白大戰》迎戰。昨日蘇永康與丁文俊在將軍澳電視城錄影《中》，講到兩台對撼，蘇永康笑說：「兩邊都睇，我屋企有3部電視。」丁文俊則說：「大家比賽完之後輕鬆咗好多，表演更加好。」

兩人原來淵源甚深，今次首度同台合唱，蘇永康說：「1999年至2003年佢係我助手，有時會幫我試音，仲喺我演唱會唱過和音，唱得好好。佢嘅優點係好老實，參加比賽入咗100強，我做評判佢都冇叫我幫手，4個字形容佢係『不苟言笑』，都有提醒佢笑多啲。」談到《中》隨即開拍第2季，可擔心影響首季參賽者發展？蘇永康說：「以前新秀已經係咁，競爭從來冇停過，最緊要把握好開頭。」而簽了無綫的丁文俊希望作多方面發展，除了唱歌也樂於拍劇。