中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及深港滬通
9:45 超級勁歌推介及快樂長門人（S）
10:00 真情（PG）及創建宜居新里程
10:30 如懿傳（S）（粵／普麗音）
11:30 宣傳易及新聞提要（S）及交易現場
11:45 貓屎媽媽（PG）（S）及宣傳易
12:45 交易現場
1:00 午間新聞（S）
1:20 流行都市及創建宜居新里程及宣傳易
2:40 交易現場及深港滬通
2:45 缺宅男女（PG）（S）
3:45 忍者亂太郎（S）（粵／日麗音）及交易現場
4:15 數碼暴龍：重啟之戰（S）（粵／日麗音）
4:50 Hands Up（S）
5:20 WAVE!!衝浪少年（S）（粵／日麗音）
5:50 財經新聞（S）
6:00 中國傳統建築的智慧（S）及新聞檔案（S）
6:30 六點半新聞報道（S）
7:15 世界觀及天氣報告（S）
7:25 有理說得清及共創明「Teen」活出藍天
7:30 創建宜居新里程
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞（S）
8:30 川內相親（S）（粵／普麗音）
9:30 法言人（PG）（S）
10:30 肥媽李鼎（S）
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案（S）
11:15 晚間新聞（S）
11:45 新聞檔案（S）及天氣報告（S）
11:55 EU超時任務（PG）（S）
12:55 宣傳易
1:00 東張西望（S）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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