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DJ Henney KuriEmi 韓日深交
韓國性感DJ Henney去年正式進軍日本，在當地推出多本寫真集，又多次舉行活動與日迷近距離見面。最近她與日本女優KuriEmi拍攝雜誌寫真，身穿內衣的兩女躺在床上大騷Big爆上圍，大玩SheShe。她們將展開日、韓兩地宣傳之旅，先後於5月3及14日在東京及首爾舉行簽名會。
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