離婚5年 街頭抱抱 珍妮花約會斷正 疑翻撻第2任前夫

美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的戀情向來備受外界關注，近日她被傳與第2任影星前夫Justin Theroux約會食晚飯，因而被懷疑已秘密翻撻！

珍妮花與Justin於2018年離婚，結束兩年半婚姻，而上周六2人被狗仔隊影到於紐約共聚。她們被影到與一班朋友包括影星Jason Bateman夫婦等一同食晚飯，珍妮花與Justin入餐廳前被影到在街上擁抱，而離開時珍妮花手上多了一支紅玫瑰，未知是否前夫送贈。現年54歲的珍妮花比前夫大3年，2人於2018年離婚後仍然保持友好關係。她們於2007年在電影《雷霆喪星》（Tropic Thunder）的拍攝現場邂逅，直至2011年合演電影《神化搞嘢樂園》（Wanderlust）撻着，一年後訂婚，並於2015年8月舉行婚禮。

畢彼特賽車場鬥咸美頓 至於珍妮花的另一影星前夫畢彼特（Brad Pitt）近日事業愛情兩得意，除了與失婚女強人Ines de Ramon打得火熱之外，最近他亦籌拍新片，為串流影視平台Apple TV+講述一級方程式（F1）的賽車電影進行籌備工作。近日有傳59歲的畢佬將獲准於今夏在銀石賽車場舉行的英國格蘭披治大賽中拍攝。據知他將「落場」參與大賽中首圈拍攝，並與擔任該片執行監製的英國賽車手「車神」咸美頓（Lewis Hamilton）進行比賽，認真有睇頭！而F1行政總裁Stefano Domenicali最近受訪時亦證實消息，並指今次是史上首部電影在比賽期間拍攝；英國格蘭披治大賽將於今年7月7日至9日舉行。