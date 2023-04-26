暢所欲玄：餐桌的玄妙

飯廳是家人用膳的空間，主宰家人的情緒及運勢，布局方面，有一定的宜忌守則，而當中尤以飯桌最為重要。

1.圓餐桌少爭吵：圓形餐桌是最佳的形態，除了方便同坐分享食物，也具有傳統團圓的象徵。長方形及正方形的餐桌亦屬工整設計，座位尊卑有別，家中長者用餐時固定座位，同樣也是適合的選擇。切忌選擇三角或五角形的餐桌，不但難以擺放，其尖角更會為家宅帶來角煞影響，居住者容易脾氣暴躁，因瑣事爭吵不休，又豈能加強和諧關係？

2.米色餐桌溫馨：顏色方面，黑色和深啡色的餐桌是近年流行之選，但因顏色過於陰沉，或會帶來悲觀的感覺，最好加上桌墊稍作改善。在玄學方面，不建議選用極端的紅色或黑色餐桌，紅色屬至陽，易令人情緒緊張；黑色屬至陰，令人情緒低落。最理想的餐桌顏色是米色或淺啡色，感覺平和舒適，也適合營造溫馨氣氛。

3.忌用吧枱代替餐桌：中國人重視團圓，家人一同用膳的餐桌尤其重要，宜選擇切合居室比例、大方工整的餐桌。高身的吧枱坐不舒適，通常不會久坐，有家人關係難以聚合之象，即代表居住者可能要長期出差外地，或是從事輪班夜歸的工作，難免影響感情關係。

堪輿學家麥玲玲師傅