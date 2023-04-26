林允趴床自拍誘「老公」

內地女星林允近期頻頻以性感造型現身，似乎對其玲瓏浮凸的身材充滿自信，日前她再在網上分享紮了孖辮，穿低胸小背心趴在床上的自拍照。可能自知走光風險高，她拍攝時分別以手機、手臂或Emoji遮胸，不過其中兩張相百密一疏，事業線曝光。不少網民大讚她可愛，更稱呼她為老婆，留言表示忍不住要親親！