張馳豪自揭戀過姐姐 陳曉華爆何廣沛日日換女友

藝人馬德鐘、陳煒（煒哥）、何廣沛、陳曉華（Hera）及張馳豪（Aska）等，昨日為無綫新劇《非常檢控觀》拍外景。廣沛與Hera已是第4度合作，女方投訴拍檔是「負心漢」，昨日的戲份更搞到她爆喊：「自造型開始，佢已經係渣男，話自己每日有不同女友！」廣沛即解釋：「因為我同時開緊《NEWS新聞女王》，梗係唔止得你一個啦，而且入面（拍攝禮堂）全部都係我老婆！」

廣沛今次飾演一名「變臉」後在韓國娛圈發展的華人，為了配合手上兩套劇的角色造型，他已連續80多日食雞胸及蔬菜，減去約13 kg，換來Hera的讚賞：「依家真係靚仔。」問到拍完兩套劇後會否「放鬆」？他笑說：「會Keep，畀人讚靚仔喎！」Hera明言廣沛不是自己「那杯茶」：「雖然佢『全新面貌』，但太瘦，我比較鍾意有肉。」

陳煒背對白將勤補拙 至於馬德鐘與煒哥扮演過氣情侶，兩人是叔嫂，關係相當複雜！擔任檢察官的馬德鐘，與「大律師」煒哥不乏對簿公堂的戲份，後者自認「冇記性」，面對大量專業對白只能將勤補拙：「嚟緊首日開廠已經拍Ending法庭戲，好彩已經有劇本，可以做定功課。」馬德鐘大讚她念對白相當流暢。另外，Aska獲粉絲送上珍珠奶茶作應援，他在劇中暗戀拍檔賴慰玲，問到可會抗拒姐弟戀？他即自爆以往曾與「姐姐」墮入愛河。