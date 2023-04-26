江若琳痛得快樂 叫BB忍多陣

江若琳（Elanne）早前宣布佗B，獲網民送上祝福，日前她網晒大肚泳裝照，並表示：「有驚無險來到32周，胎動明顯了！特別是聽歌講故事的時候，腰痛明顯了！我已經坐唔到好耐車，但我痛並快樂着，雖然有時很不習慣本來靈活的我變得好笨拙，寶寶，請再堅持一定要足月先好出嚟呀！」