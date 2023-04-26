何超雲遊東京 鐵塔放閃

賭王三房千金何超蓮上周成了人妻，家姐何超雲的婚事便成為大家下一個焦點。早已接受男友Douglas求婚的超雲愈愛愈高調，去完峇里見證阿妹婚禮，轉頭就飛往日本旅遊，並與Douglas同行，她上載吃喝玩樂的照片，其中對住鏡頭做心心手勢，另一張相就見到2人於東京鐵塔下手拖手合照，真係sweet到爆。