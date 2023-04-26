鄭伊健巡唱 愛相隨 蒙嘉慧日文打氣 捱轟上熱搜

鄭伊健展開世界巡迴個唱，重唱經典歌兼有兩位師妹黃淑蔓及雲浩影助陣，不過風頭卻被太太蒙嘉慧搶盡，皆因她以日文代替母語廣東話交流，遭內地網民狂轟「不認祖歸宗」而推到上熱搜，留學日本的她確係十分無辜。

鄭伊健去年完成9場紅館個唱後，上周六將個唱移師澳門開騷，太太蒙嘉慧（Yoyo）愛相隨，她現身觀眾席跟老公fans打招呼，表現低調，可是依然成網絡焦點，皆因網上流出的短片中，Yoyo以日文大叫「Aki先生（鄭伊健英文名）」，亦用日文和fans交談，此舉竟惹來內地網民不滿，洗版式留言炮轟：「為甚麼有一種不認祖歸宗的感覺」，不過亦有網民認為「兩人長留日本，說日文很正常」。

而伊健在台上連唱多首經典歌，其後音樂總監陳光榮率領樂手上台Jam歌，伊健就帶着小師妹黃淑蔓（Feanna）、雲浩影（Cloud）和Rapper朱雋言登場，伊健說：「香港開騷我哋就叫做『Cup Noodle』，嚟到呢度我哋叫『即食蝦子麵』，哈哈，我知呢度好多人鍾意食。」

祝福歌迷 泛淚光 演唱會接近尾聲，伊健送上《只會因你唱》時說：「首歌特別送畀一位歌迷，佢做咗個手術，希望佢醒番，睇到呢條片。」全場觀眾大合唱時，他一度感觸眼泛淚光，甩了兩句歌詞，深呼吸後才繼續唱。

完騷後伊健大讚Feanna和Cloud台上清唱好勇敢，不過轉頭又踢爆師妹有「陰謀」：「佢哋今次嚟嘅目的唔係唱歌，係為咗Shopping。」Feanna透露買了很多杏仁餅和豬肉乾，Cloud自爆入賭場被查身份證而開心。