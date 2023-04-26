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曾淑雅拍短片 示範練蛇腰

擁有美好身材的曾淑雅，教人健身夠晒說服力。 擁有美好身材的曾淑雅，教人健身夠晒說服力。
擁有美好身材的曾淑雅，教人健身夠晒說服力。
「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）熱愛運動，有着傲人好身材，不時透過社交平台大晒玲瓏浮凸的美照。早於2019年考獲普拉提導師資格的她，透過短片教大家在家中亦可以輕鬆搣走「拜拜肉」，過程只需要10分鐘簡單又易學。日前，她分享了一段針對搣走腰側贅肉的短片，教大家如何練出S腰線條，網友大讚好啱用。
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