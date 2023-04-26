「十大中文金曲」 Gin Lee攞頭彩 姜濤跑贏Anson Lo 初入十優

Anson Lo在樂壇成績不俗，不過今次卻不及隊友姜濤和Jer。

強勢回歸的女唱將李幸倪（Gin Lee）先拔頭籌獲港台頒獎，而樂壇新世代炎明熹、姜濤、柳應廷力壓「人氣王」Anson Lo搶灘成功，開齋勇奪「十優歌手大獎」。

《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會將於5月6日在紅館舉行，昨日率先公布「優秀流行歌手大獎」十位得主，分別是鄭欣宜、Gin Lee、衛蘭、JW、泳兒、馮允謙（Jay）、姜濤、張天賦、柳應廷（Jer）和炎明熹，後面六個歌手都是第一次得此獎，而姜濤和Jer更成功揮低隊友Anson Lo、Ian獲獎。

Gin Lee和泳兒昨晨才收到獲獎消息，本身有工作的Gin慶幸趕及出席，泳兒則自爆貪睡，助手要急Call她的工人姐姐叫她起身。她們均表示已預留檔期出席頒獎禮，兩人同樣有份角逐女歌手獎，問到信心如何？Gin說：「信心係有嘅，但獎項嘅嘢控制唔到，只控制做好自己作品。」至於泳兒的信心則一半一半，也希望有朝一日可以得獎。

馮允謙食飯慶祝 大會現場播出Jay、JW和衛蘭的錄音訪問，Jay感謝音樂夥伴，會與家人食飯慶祝，而JW近年拍劇多，也擔心別人忘記她是歌手，不過覺得演戲有助唱歌。大會同時公布頒獎禮當晚殿堂級歌手葉麗儀，將會與香港青少年中樂團演繹「金曲榮譽大獎」得主顧嘉煇的連串金曲。

此外，Anson Lo正忙拍攝新戲《12怪盜》，日前拍攝時不慎受傷的他前晚在中環開工，據知現場MIRROR 12子齊人現身，Anson Lo因腳傷未愈而步步為營，要扶住門框慢行。