馬國明唔敢叫「外父」 劉穎鏇劇集收視稱冠 孖劉佩玥變喊包

無綫劇集《隱形戰隊》演員昨日舉行祝捷會，劉佩玥與劉穎鏇齊齊變喊包。至於將迎娶湯洛雯的馬國明，透露還未改口稱呼對方的父親湯鎮宗為外父：「唔敢亂叫住！」即被陳山聰取笑還未付清禮金。

視帝馬國明與陳山聰聯同劉佩玥、劉穎鏇等一眾台前幕後昨日在將軍澳電視城舉行《隱》劇祝捷會，慶祝劇集成為2023年至今收視冠軍，包括大結局收視錄得28.7點，吸引約184萬觀眾收看，以及全劇取得25.5點。期間監製大讚劉穎鏇表現，令她爆喊當場，她自言沒想過可以「打」出一條新路線，劉佩玥聞言也感動得喊埋一份。

問到劇集是否有意開續集或電影版？山聰笑說：「依家拍緊《奪命提示》埋緊尾，唔敢騷擾監製，希望用吸引力法則成真。」馬國明被問到可擔心與婚禮撞期？他笑說：「結婚幾日啫，可以就嘅。」

恨與周潤發梁朝偉合作 山聰亦表示希望開拍電影版時，公司能邀請巨星周潤發拍攝，而馬國明則希望與梁朝偉、劉青雲合作，趁機與不同級數的演員偷師，以求進步。

另外，馬國明日前與湯洛雯為父親慶生，被問到靚湯是否已改口叫「老爺」，他笑說：「未，叫老爺好怪，我諗最多係叫爹哋。我暫時亦係叫（湯鎮宗）Uncle，唔敢亂叫住，驚Uncle、Auntie唔鍾意。」身旁的山聰搞笑說：「啲禮金都未過晒，唔好叫住。」

至於「喊包」劉穎鏇，指拍攝非常難忘，獻出了人生很多第一次，得知有好成績感到興奮。劉佩玥亦指因拍劇令大家感情更好，大讚對方是很努力、很乖和肯拚搏的演員，之後兩女更邊講邊喊。監製文偉鴻坦言一向不喜歡開續集，但知道觀眾希望有延續，表示會好好考慮。