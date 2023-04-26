護主心切點戰火

藝人之間的粉絲罵戰屢見不鮮，粉絲為了支持偶像不惜口誅筆伐，當中以趙麗穎與王一博的粉絲罵戰最轟動，要廣電局出手，更連累偶像被罰！

王一博、趙麗穎 內地紅星趙麗穎與王一博2020年合演電視劇《有翡》，成績差強人意，翌年傳出2人會在劇集《野蠻生長》再合作，女方粉絲擔心王一博的演技會拖累自己的偶像，紛紛在社交網發文抵制，掀起雙方粉絲網上罵戰，最終導致國家廣播電視總局介入收拾殘局。

李現、劉亦菲 「流量小生」李現與「神仙姐姐」劉亦菲拍攝劇集《去有風的地方》，雙方粉絲就偶像的排位問題有爭議。其後劇組在大理取景，引來大批狂迷追星阻礙拍攝，兩派粉絲在社交平台互相指摘另一方挑釁生事，最後劇組發文呼籲追星族保持克制及理智。

陳卓賢、林俊傑 新加坡天王林俊傑（JJ）的香港演唱會原本邀請男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）任嘉賓，最後Ian慘被彈鐘，他在社交平台取消Follow對方的帳號，Ian的粉絲則湧入JJ的社交平台討公道及表達不滿，而JJ的粉絲不甘示弱，反攻Ian的社交帳號，留下大批負評！