呻拍《本能》同工不同酬 莎朗史東得392萬 米高袋1億

荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）90年代憑賣座懸疑片《本能》（Basic Instinct）一「脫」成名，而最近她出席一個女性影視工作者頒獎禮，期間她自爆當年拍攝《本》時與男主角米高德格拉斯（Michael Douglas）「同工不同酬」！

她透露當年拍攝《本》時人工勁奀，僅得50萬美元（約392萬港元），她說：「米高德格拉斯片酬1,400萬美元（約1.09億港元），我嗰時係新人而佢就係大明星。」除了拍戲人工與男拍檔差天共地之外，莎朗史東亦在活動上自爆被《本》製作統籌不尊重對待，整個拍攝過程中不斷叫錯她是Karen而非Sharon。此外，她亦埋怨自己在《本》海報中連名都冇。