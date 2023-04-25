孖Labrinth合體掀高潮 Zendaya突襲音樂節 尖叫聲蓋歌聲
年度美國大型活動《Coachella音樂節》連續第2周舉行，英國男歌手Labrinth於周六晚表演期間玩驚喜，邀請劇集《毒癮女孩》（Euphoria）舊拍檔「蜘蛛女」Zendaya上台任表演嘉賓，盡顯唱功！
據知，今次是Zendaya相隔8年後再度公開表演，由於她在無預警下現身舞台，立即令在場觀眾尖叫，聲音更大得掩蓋其歌聲！Zendaya除了獨唱《I'm Tired》之外，亦與Labrinth合唱2019年他們為《毒》劇合唱的歌曲《All For Us》，暫時未知Zendaya的男友「蜘蛛俠」Tom Holland有否捧場。
除了Zendaya外，韓國人氣女子組合BLACK PINK亦連續第2周登場，成員Jennie以超性感打扮現身露出側乳，向粉絲大派福利！Jennie身材火辣，不少網民大讚她與隊友演出使出渾身解數，成功感染現場超過12萬觀眾。
拍廣告裝假狗捱批
另一方面，Zendaya在《蜘蛛俠》系列飾演「蜘蛛俠情人」上位後，深受各大品牌歡迎，爭相邀請她拍廣告。最近她獲一個國際時尚品牌邀請擔任新全球廣告代言人，首輯廣告隨之曝光，向來衣着打扮備受讚賞的她今次卻跌晒Watt被網民批評。她在廣告中大騷完美身材盡顯美態，只不過她戴的假髮卻被網民批評「假到爆」！有網民留言說：「幫佢做假髮嘅人應該要坐監。」亦有網民指假髮戴到歪晒：「幫佢戴假髮嘅人都要被開除。」
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