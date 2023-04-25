慳慳埋埋自資出歌 魏浚笙攬女纏綿 唔驚正印呷醋

新一代男神魏浚笙自資製作的新歌《遺忘了初心的我們》，連同MV拍攝耗資多達50萬，MV中有他的出浴畫面，又與女主角有親熱鏡頭。他應導演要求加入不少與女主角親密互動的情節，包括在床上攬攬及纏綿等動作，現實中已有女友的他表示毋須備案：「大家都知道我女友係工作夥伴，相處多年已經建立信任。佢明白係工作需要，加上拍攝過程中有共識同默契，所以唔擔心佢會呷醋。」

分享甜蜜秘笈 他坦言MV中展現的甜蜜感情，都是基於對女朋友的想像，情感絕對真實：「我希望睇完MV嘅朋友，可以領悟到初心係維繫一段感情嘅基石，亦係我對25歲嘅自己作出嘅寄語。人繼續長大，要記住做每一件事，都要抱住初心不變嚟繼續向前，就算一時遺忘咗都唔好驚，尋回初心就可以。」

他坦言在香港做歌手不是一件容易的事，希望每首歌都可以用美麗的畫面來詮釋。為了讓製作團隊有足夠的資源，以及為樂迷帶來更好的作品，他在生活上慳住使，務求預留更多製作費，盡力為夢想付出。MV的製作團隊全部來自電影班底，正在忙於拍攝電影的他戲接戲，利用了僅餘一天的空檔直踩30小時，在毫無休息下完成MV拍攝。