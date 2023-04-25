《中年》收視稱冠 賽果惹爭議 李佳幫口撐周吉佩 龍婷認失準

無綫熱播節目《中年好聲音》賽果前晚塵埃落定，卻引起爭議，大批網民秒速留言質疑周吉佩奪冠，認為他的實力不及亞軍李佳！周吉佩受訪時表現大方：「我之前嘅表現，連自己都唔滿意！」

周吉佩（吉吉）成為《中年》冠軍，他得獎後受訪，全程表現高EQ：「我心情仲好激動，唱第一隻慢歌攞到91分，簡直傻咗，跟住對自己多咗少少信心。（覺得自己爆冷？）都覺得係，大家都講李佳同龍婷係大熱。」由於比賽期間曾一度遭淘汰，他搞笑形容自己「鹹魚翻生」。

談到網民指李佳奪冠才合理，周吉佩說：「我諗邊個攞獎都會有爭議，坦白講我之前嘅表現，連自己都唔滿意，我會一步步做好啲畀大家睇。」並自爆綵排期間喉嚨不適：「下晝休息後突然好番好多，表現比我想像中穩定。（嚟緊再入番行？）睇公司安排，依家我乜都想試。」完騷後他亮相《王者誕生》節目，暢談得獎感受，其曾參選港姐的太太黃彥欣說：「我最初反對佢參賽，估唔到呢個節目令我睇到除咗佢，仲有好多參賽者一齊追夢，打動咗我。」

屈居亞軍的李佳則表示：「綵排時我已經同吉吉講，佢三甲必入。我完全唔失望，比賽冇話一定會贏。（想入行？）好有興趣，不過我唔會放棄教唱歌。」龍婷同樣表示未有失望，對於決賽晚表現失準，她表示：「我4日前失聲，今晚有番聲已經好開心，嚟緊我嘅慈善演唱會已經賣咗9成飛，放心晒。」

否認臨場改賽制 有指節目賽制於開騷前突然作出更改，原本由6強選3強再戰，最終卻變成「6揀2」，總經理曾志偉表示：「賽制冇變，參賽者知道嘅。」對於現場觀眾逼爆一廠，最終有觀眾要到二廠睇「大電視」，他說：「真係唔好意思，但唔係追究嘅時候，開騷前10分鐘仲有百幾人喺外面，要即刻補救。我哋惟有送演唱會飛畀現場觀眾，如果公司唔肯畀錢，我自己負責。」而節目收視錄得26.4點，即有約170萬觀眾收看，雄踞收視榜首！