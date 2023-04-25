中娛星動：人氣飆升 網民翻舊帳 白鹿自稱小母狗 侮辱女性遭圍剿

白鹿最近與羅雲熙主演的內地仙俠劇《長月燼明》創下超高熱度，雙方人氣水漲船高。不過，白鹿最近被挖出過往的受訪片段，2019年她與許凱主演古裝劇《招搖》，當時她接受訪問，被問到劇集播出後觀眾最喜歡哪幕？白鹿語出驚人：「女霸總和小奶狗的故事，然後後期又變成男霸總和小母狗的故事，反正就是挺有意思的。」因「小母狗」有貶低女性的意思，網民即群起炮轟：「她怎麼說得出口的」、「把女性稱之為『小母狗』，這個詞太具有侮辱性了」、「沒文化，說話不過腦子」等。白鹿亦被翻出過去在社交網發文經常自稱「男人」、「我本身比較排斥娘的東西」、「我真的就是個男人，大家都知道」等言論，令網民更加猛烈批評她貶低女性。