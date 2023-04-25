《富衛保險冠軍賽馬日》約定4·30 陳慧琳Anson Lo互笠高帽 勁舞助興

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）以前任職舞蹈員時曾為不少天王天后伴舞，有粉絲發現Anson Lo曾在2018年陳慧琳的MV中出現，相隔5年，兩人將於本月30日在沙田馬場重聚，齊齊擔任《富衛保險冠軍賽馬日》表演嘉賓，認真有緣！

國際馬壇盛事《富衛保險冠軍賽馬日》將於4月30日假沙田馬場盛大舉行，現場雲集來自世界各地的頂尖名駒，當中包括香港、英國、澳洲、新西蘭和日本，本地代表有「金鎗六十」和「浪漫勇士」等，屆時將有3場世界頂級草地賽事《富衛保險女皇盃》、《富衛保險冠軍一哩賽》及《主席短途獎》進行，3場大賽的獎金合共高達$6,500萬，賽事精彩刺激不容錯過。

支持本地名駒 為隆重其事，大會請來樂壇天后陳慧琳（Kelly）及人氣男團MIRROR成員Anson Lo在馬匹亮相圈表演，以勁歌熱舞為盛事揭開序幕，並現身頒獎禮。雖然Kelly與Anson Lo是兩代歌手，但原來二人曾於2018年合作過，當年Anson Lo在對方的歌曲《打字機》MV中擔任舞蹈員，今次再度同場獻技，Kelly表示有留意對方：「佢跳舞真係好powerful，好有活力！雖然今次唔係一齊表演，希望到時可以睇到佢現場演出啦！」

講到工作安排，她透露會陸續推出新歌及MV，當中包括全新的跳唱快歌，她笑言歌迷想念她，記得要入馬場看她表演以止渴：「我會唱出大家都熟悉嘅跳唱快歌，好開心可以喺沙田馬場見到咁多現場觀眾，到時一定會好熱鬧好有氣氛。（你到時會支持邊個地區嘅馬匹？）心水就暫時未有住，但一定係支持香港嘅名駒啦！」

Anson Lo對於首度入馬場就有幸擔任表演嘉賓，心情興奮又緊張：「我對賽馬冇特別研究，不過印象中現場睇賽馬係好刺激，觀眾都好投入，而且賽馬係為慈善，今次終於可以親身體驗一下。」講到曾經在Kelly的MV中跳舞，他稱還有依稀印象：「當年拍咗兩日，Kelly每次都跳得好落力，非常專業，係一位好勤力嘅藝人，絕對係我嘅學習對象。」他謂今次難得同台，感到榮幸及期待。

籲「神徒」勿大叫 最近Anson Lo同時拍攝《12怪盜》及《盜月者》，他坦言每次在外景見到粉絲既窩心又痛心：「嚟緊30號大賽日，我知道有好多粉絲想入場支持我，希望大家喺現場見到馬匹時要保持安靜及守秩序，唔好大叫，因為馬匹對聲音好敏感，仲有要年滿十八歲先可以入場，入唔到場嘅粉絲可以睇網上直播同留言支持我，我都好開心。」

Anson Lo定必吸引大批「神徒」進場。 Anson Lo曾於陳慧琳的MV中擔任舞蹈員。 來自世界各地的名駒，將來港參與《富衛保險冠軍賽馬日》。 當日下午3時30分前進場可獲贈「可攜式LED風扇」一個。（適用於沙田及跑馬地馬場，數量有限，送完即止） 將於4月30日舉行的賽馬盛事，高手雲集精彩可期。