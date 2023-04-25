約定7月再見 姚焯菲憑歌寄意 含淚箍粉絲

「聲夢小花」姚焯菲趁學校有2周假期即返港工作，連趕幾場宣傳新歌，但百忙中仍「找數」搞後援會聚會。眼見200名Fans未有因她離港而變心，她感動到又笑又喊，並相約眾人於7月放暑假時再見。

姚焯菲（Chantel）年初赴新西蘭升學，本月初趁學校假期再返港工作，為本年頭炮新歌《小出走》宣傳，游走各大電台及商場跟歌迷見面。日前其官方後援會在大美督舉行「小公主．小菲象．小出走」粉絲見面會，Chantel除了與200名「小菲象」（粉絲暱稱）BBQ外，亦在《小出走》宣傳車的移動舞台獻唱新歌及多首單曲，恍如開迷你音樂會，而《聲夢傳奇》學員林君蓮亦有撐場，爭取與好友共聚的時光。

Chantel除了唱歌，亦擔任「禮物小姐」負責抽獎，送出有其親筆簽名的「《小出走》主題行李箱」、T-Shirt等給多位幸運兒，並跟台下的「小菲象」自拍影大合照，相當貼心。

新歌高踞榜首 活動尾聲，Chantel獻唱去年推出的《#BFF》時，含淚感謝「小菲象」一直以來的支持及等待：「多得你傻傻等我，多得你時時找我，日子點樣過，往往有你最在乎我，你好得太傻。」又預約7月放暑假時再回港見面。

雖然Chantel離港數月，期間只靠網上平台跟粉絲互動保持人氣，但「人走茶未涼」，《小》MV在網上影音平台上架約一周，收看次數近90萬，在另一個網上音樂平台的廣東歌排行榜更高踞榜首，足證人氣不減！