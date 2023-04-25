胡定欣廣州吸金 劇迷預約慶生

胡定欣憑劇集在內地人氣急升，繼之前到上海擔任公益大使後，日前又到廣州出席品牌活動，吸引不少粉絲到場只為見她一面。定欣坦言現已通關，期望有更多工作機會，趁機與內地粉絲見面。

視后胡定欣離巢無綫後轉簽邵氏旗下，不過與無綫依然保持良好關係，並不時參與重頭劇演出。去年她有《白色強人II》及《廉政狙擊》兩部劇，由於劇集在香港播映前先在內地平台率先推出，故劇中演員在內地知名度大增。定欣兩劇的角色及演出都備受注目，深受內地觀眾歡迎，因此她今年將事業重心轉移內地，之前更透露已跟內地製作單位洽談合作，更會接多個商演活動。

露腰撐品牌活動 繼早前為內地媒體擔任年度公益大使，再到上海出席活動及擔任雜誌封面主角後，上周定欣又到廣州大型商場出席時裝品牌活動，繼續搵真銀。現場相當墟冚，久未在當地公開露面的她大受歡迎。她身穿黑色露腰裙示人，狀態甚佳，吸引不少內地忠實粉絲撐場，而她接受本報獨家訪問時表示：「好開心見到好多Fans，大家好耐冇見，對上一次已經係2019年。佢哋有啲幾年前曾經親自嚟香港出席我嘅生日Party，佢哋都有問今年會唔會搞生日會，我都希望通咗關大家有多啲機會見面。」

定欣之後還會繼續到內地工作，她指今次到內地的過程感覺良好：「同之前好唔同，上次我由深圳過關係為咗拍《白色強人II》，當時要經過好多重檢測，好多資料要填，依家已經好暢通，自由自在。」