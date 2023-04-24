藤田Nicole開健身中心做生招牌

25歲日本人氣女模藤田Nicole入行以來憑混血靚樣與索爆身材人氣高企，演出綜藝節目之餘，今年初更獲起用做內衣品牌代言人拍廣告。最近她再擴大事業版圖，宣布升呢做老闆，開設個人健身中心，以她的弗爆身材做人辦，肯定吸引大把粉絲捧場。