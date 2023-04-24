日迷票選「最愛K-Pop女歌手」 周子瑜恃靚踢走Sana 首度登頂

台灣成員周子瑜近年多了機會擔當組合「C位」，讓她大放異彩，其粉絲人數不斷增加，在日迷票選的「最愛K-Pop女歌手」排名中，她首度逆襲衝上冠軍寶座，BLACK PINK其中兩人僅掹車邊打入10強！

出道7年半的韓團TWICE近年在國際間人氣不斷攀升，23歲成員周子瑜自去年開設個人社交網後，除了靠美貌征服樂迷，亦因她有更多機會以組合「C位」表演，得以發揮所長，進一步俘虜海外粉絲，帶挈她在日本的人氣更上一層樓。

最近由日本樂迷票選的「最愛K-Pop男女歌手」排名亦大執位。女歌手方面，活躍於日本的TWICE當然佔盡優勢，9人中有7人躋身10強。原本霸佔3甲的TWICE日本成員Sana、Mina與Momo，今次分別下滑至第2、3、5位，一直屈居3人之後的周子瑜終於逆襲登上No.1，不少日迷驚嘆子瑜的盛世美顏，又激讚其歌舞較出道時進步不少。隊長志效攀上第4位；隊友娜璉與多賢進佔第6及8位，排第7位是TWICE師妹組合NiziU成員AYAKA。韓團BLACK PINK雖然爆紅全球，但在日本的聲勢明顯遜於TWICE，僅泰籍成員Lisa與Jisoo掹車邊，各自登上第9及10位。

Jin搶佔V冠軍寶座 至於男歌手方面，一直高踞No.1的天團防彈少年團（BTS）成員V跌至第4位，疑因去年與BLACK PINK成員Jennie爆戀情而失寵；隊友Jin趁機攝上冠軍位置，力壓排第2及3位的男團ENHYPEN成員NI-KI與Stray Kids成員Lee Know；BTS靚仔成員Jungkook霸佔第5位；「臉蛋天才」車銀優亦憑高顏值殺上第6位。

另外，自從TWICE去年在北美展開世界巡唱後，子瑜的社交網粉絲人數已急漲至1,085萬，狙擊擁有多達1,131萬追隨者的隊中No.1成員Momo；娜璉則以1,060萬粉絲緊隨其後。日前在日本開騷的TWICE乘勢宣布下月推出第10張日語單曲，並公開唯美宣傳照造勢，當中3位日本成員Sana、Mina與Momo將於7月以小分隊「MISAMO」在當地出碟。