暢所欲玄：荷風送香氣，竹露滴清響

不經不覺已到4月尾，5月6日凌晨2時16分踏入廿四節氣之一「立夏」，標誌夏天的到來。不期然想起唐代孟浩然的詩句：「荷風送香氣，竹露滴清響。」意思指荷塘上的微風送來荷花的香氣，竹葉上的露珠滴落，發出清脆的聲響。

這幾年的流年木多，發現好多因木地年而產生的病徵，大部分跟血管阻塞、腦梗等問題有關，同是水不夠，也就是說五行陰陽得不到平衡。

木多，自然水不夠，五行缺水的朋友也同樣發生問題，如身在大運中仍可減輕衝擊。因此除了布好風水陣，忌木的人士宜把家中植物減少。我在廈門認識一位大學教授，因工作和學術關係，全屋好像圖書館，加上喜愛種植物，但為甚麼以前沒有事發生，因為他不知道自己進入一個大運合了木，加上這幾年木地年便應驗出來。

我們出生的年月日時，好比DNA一樣，可以解讀箇中密碼。我們不是有神力，是懂得計算出來而已，知者智者，才可做到趨吉避凶，減少傷害，治未病。再按節氣的特點，順應不時不食，就可防止病從口入。

堪輿學者元海