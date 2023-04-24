娛樂

倪嘉雯下廚幫倒忙
藝人李家鼎及倪嘉雯昨日出席廚具活動，前者即場作烹飪示範，吸引大批途人圍觀。倪嘉雯透露曾跟母親學煮蒜蓉蒸蝦及薑葱炒蟹，獲讚好味，但席間卻差點將李家鼎準備好作其他用途的紅椒放入菜脯蛋中，場面爆笑。
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