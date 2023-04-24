邵初關楓馨泳裝開工 忍口Keep Fit
前港姐邵初、關楓馨及姜皓文昨日出席活動體驗視障人士跑步，邵初表示是第一次蒙起雙眼跑步，感到非常恐懼，楓馨則指附近人聲吵雜，感覺距離自己很近，為安全起見故不敢跑太快，結果卻包尾。談到工作，她們透露將拍攝一個水上遊戲節目，問到會否泳裝上陣？她們笑言會以泳裝打底，再外穿T-shirt，雖然不用騷身材，但同聲表示要控制體重，邵初說：「我一直都有節制飲食，唔會日日大魚大肉，選港姐時得95磅，係成年後最輕磅數。」楓馨亦指選港姐時最瘦，現時對自己的身體狀況較為了解，懂得如何調節飲食以保持苗條身材。
姜皓文自揭有恐懼症
至於姜皓文表示戴眼罩跑步心慌慌，並透露有幽閉恐懼症，對太狹窄及太黑暗的環境會感到不適：「我搭飛機唔可以搭太耐，喺酒店瞓要開燈，就算喺屋企瞓都要開住電視。記得有次拍攝火燭場面，拍完會氣喘。」提到他在劇集《極度俏郎君》中飲奶茶飲到又喊又碌地，有網民認為太誇張，他坦言初時並非如此演繹，只是順應導演要求營造震撼效果。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：