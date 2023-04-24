邵初關楓馨泳裝開工 忍口Keep Fit

前港姐邵初、關楓馨及姜皓文昨日出席活動體驗視障人士跑步，邵初表示是第一次蒙起雙眼跑步，感到非常恐懼，楓馨則指附近人聲吵雜，感覺距離自己很近，為安全起見故不敢跑太快，結果卻包尾。談到工作，她們透露將拍攝一個水上遊戲節目，問到會否泳裝上陣？她們笑言會以泳裝打底，再外穿T-shirt，雖然不用騷身材，但同聲表示要控制體重，邵初說：「我一直都有節制飲食，唔會日日大魚大肉，選港姐時得95磅，係成年後最輕磅數。」楓馨亦指選港姐時最瘦，現時對自己的身體狀況較為了解，懂得如何調節飲食以保持苗條身材。