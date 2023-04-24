自揭婚變不足2個月 樂基兒與「老公」合體 湊仔遊樂園

前「天王嫂」樂基兒（Gaile）早前自揭婚變，本來定居美國的她已搬返香港，並計劃重操故業當模特兒，但近日Gaile被目睹與「老公」合體帶同兒子暢遊樂園，惹來復合之謎。

早已淡出幕前的名模樂基兒，今年2月底在社交網上載與兒子Hunter的溫馨母子攬攬照，但以英文留言「co-parent」有單親、共同撫育意思，疑暗示離婚。據知Gaile與美籍食品商人朱智豪（Ian）去年已正式離婚，2人協議會共同撫養兒子，一切以孩子作優先考慮。日前兩母子在港Staycation，Gaile安排連串節目讓兒子盡情玩樂，又大晒母子在大床相擁而睡的時刻，相當溫馨。

遇途人目光即彈開

不過，有讀者向本報爆料，指目睹Gaile與Ian及兒子同遊樂園，並且提供了多張照片。穿上格仔恤衫牛仔褲的Gaile，刻意頭戴cap帽遮面，身旁的Ian一頭白髮輕易被認出，他手上拿着小朋友喜歡吃的爆穀，而Gaile大部分時間拖實兒子，又陪兒子玩機動遊戲，但就未見Ian一齊排隊。雖然Gaile跟Ian不時有交流，但當發現有人眼望望時，她便耷低頭避開，一家三口合體現身樂園享親子樂，難怪惹來復合傳言。