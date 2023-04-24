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岑麗香浴袍照賣萌

岑麗香 岑麗香
岑麗香
藝人岑麗香2016年成為人妻後，減少幕前演出專心相夫教子。育有兩個囝囝的她不時在社交網分享生活點滴，近日她分享一輯浴袍照，可見她保養得宜，相當省鏡。另外，與囝囝入住兒童主題酒店的她，表現比囝囝更加興奮，先用手托出包包臉，又嘟嘴賣萌與無敵海景拍照留念，散發一股少女味，她更在浴室自拍，引人遐想。
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