簽唱會千人捧場 張敬軒密密儲gag 籌備棟篤唱

歌手張敬軒昨日舉行簽唱會，他透露會積極操肌為6月個唱作準備，又宣布今年內會舉行棟篤唱，向開心果方向發展，揚言要成為首位開棟篤唱的歌手。

張敬軒昨日為演唱會Blu-ray碟在apm舉行簽唱會，吸引近千粉絲到場，逼爆商場，當中約40名粉絲更早於凌晨12時到場排隊。軒仔在台上獻唱新歌，又跟粉絲玩遊戲，應粉絲要求被餵食提子、拖手及攬攬，有求必應，他笑言自己是「軒公開庫」。

軒仔透露將於6月舉行演唱會，並預告會加入新元素，問他屆時是否騷肌？他坦言：「操吓啦！我有搵Tyson Yoshi嘅教練，但我未必有恆心操到佢咁。」除了個唱，他正籌備棟篤唱，笑言要成為首位辦棟篤唱的歌手：「我鍾意講嘢，喺屋企會諗埋好多gag，覺得好多香港人都唔開心，作為藝人，我希望畀啲娛樂節目大家，希望自己可以向開心果方向發展，會以修哥（胡楓）為榜樣。」

父親身體無大礙 另外，之前軒仔直播時透露父親曾在家中昏迷險死，問到對方現況，他說：「相當穩定，佢最好命係娶到個好老婆，當時爸爸喺廁所昏迷，媽咪用盡睇電視所學嘅方法去叫醒爸爸。（準備接父母嚟香港住？）爸爸係北方人，我已經搜集咗好多北方菜色嘅食譜，叫工人姐姐炮製，作為姐姐退休前告別作。（日後留多啲時間畀家人？）我會高度戒備式去照顧佢哋。」

提到歌手周啟生批評姜濤歌藝，軒仔稱知道姜濤與隊友有學唱歌及演戲增值。至於林家謙在金像獎表演跳唱被網民狠批，軒仔說：「佢向來唔係主打跳唱，但我好鍾意佢個表演，佢青澀嘅感覺同首歌好夾。」

張敬軒