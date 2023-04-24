開騷自揭神經質 祖兒「龍虎豹」團聚 輪住咀Sa嬌

天后容祖兒開騷獲好姊妹Twins撐場，她興奮到獻吻回禮，台上舉手投足都充滿巨星風範的她，自爆私下好神經質，真正的好朋友才見識到。

容祖兒在澳門的八場演唱會昨晚圓滿結束，而前晚她的兩個閨蜜蔡卓妍（Sa）及鍾欣潼（阿嬌）、關智斌和楊太專程去捧場，難得「龍虎豹」聚首，祖兒開心得左擁阿Sa、右抱阿嬌，更肉緊到跟兩人玩錫錫，認真Hyper，阿Sa睇騷都睇到好High，全程又跳又唱，嗌足全晚，連祖兒在台上都笑說：「你哋咪成日望上去睇佢哋啦，想睇佢哋出年年頭啦！」

在安歌環節，祖兒笑言三個最好的朋友來了：「佢哋唱K，最鍾意點我呢首歌，尤其鍾意用『子喉』嚟唱，為咗多謝佢哋嚟支持我，今晚安歌第一首歌就唱《心淡》送畀佢哋！」結果全場萬人大合唱，之後祖兒再高唱現場觀眾點選的《16號愛人》。

忙籌備港騷 祖兒對演唱會結束大感不捨，能跟歌迷共度四個周末日，她覺得好難忘。為了今次演出，她特別練多首鋼琴自彈自唱周杰倫為她作曲的《小小》，之後她考慮再學彈多一首。現場有小妹妹見她跳到滿頭大汗，為她送上紙巾，她更搞笑把抹過汗的紙巾假裝歸還，但好快收番，笑說：「唔好要呀！依家仲係要小心保護。」她指自己是典型的雙子座，非常神經質，台上的她打扮似好有型，但私下的她好神經病：「人生有好多不同狀態，真係要好親好接近我啲朋友先知道。」

今年七月祖兒將回歸香港開騷，她透露回港後要為個唱展開籌備工作，既要拍攝演唱會海報，又要開會揀歌排舞：「嚟緊係會好忙碌，但忙碌之中又覺得好興奮，因為自從宣布咗即將開騷後，唔少工作人員電話已被打爆，瘋狂查詢幾時可以買飛。」