娛圈單打：家暴案撲朔迷離 底太花冇人同情

被封「世紀賤男」兼自認「人渣」的周永恒，自從爆出家暴前妻趙頌茹後，在香港娛樂圈幾無立足之地。2018年忽然入紙再婚，與內地老婆Britni拉埋天窗，外界以為「人渣」終於改邪歸正，詎料有人疑死性不改，日前又爆出家暴疑雲。但事件撲朔迷離，他最終因刑事恐嚇等3宗罪被捕和被起訴。

事緣填詞人因葵在社交網貼出多張周永恒的「爆頭照」，頭部有多處恐怖傷痕，更需留院縫針，直言是遭其妻子家暴所致。事隔一日，家暴疑雲卻出現另一版本，Britni直指並非事實，批評有人想紅想出位「出賣靈魂完全冇良知可言」，更揚言有證據在手，旋即傳來周永恒被捕。誰是誰非，欲知後事如何，且聽下回分解。

不過，事發後不少網民大呼心涼，認為有人應有此報。想當日，趙頌茹以「翻版天后」之姿踩入樂壇，聲勢不俗，惟情定周永恒卻誤了半生。婚後二人誕下兩女，表面上樂也融融，誰料不久竟傳出周永恒暴打老婆，而且出軌小三，轟動全城。哀莫大於心死，趙頌茹決心離婚，獨力照顧女兒，但事業早就無復當年勇。

儘管周永恒事業上一事無成，但感情上繼續多姿多采。與Britni婚後育有一子，然而好不了兩年又故態復萌，對妻兒不理不睬，Britni的社交網亦不見老公蹤影，被指形同過着單親媽媽生活。

之但係，曹操都有知心友。因葵就力撐「世紀賤男」，聲稱認識周永恒數年，深感對方「好仔」，而且好不容易從情緒病走出來，暗示今番「遇人不淑」。是耶非耶，大家走着瞧吧。