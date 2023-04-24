突襲香港 坐船吹海風 范冰冰顧得個頭 胸前失守

范冰冰近日突襲香港，乘搭渡海小輪欣賞維港兩岸風景，期間卻刮起大風把秀髮吹亂，她不慌不忙整理頭髮之際卻不慎露出白滑胸口，顧此失彼。之後，亦有網友在中環成功將她野生捕獲。

現年41歲的內地女星范冰冰，自2018年捲入逃稅風波後，演藝事業受到打擊，然而她東山再起的鬥心不減，近年積極開拓外國市場，不時出席各大影展和拍攝封面，提升人氣，重拾昔日光輝。前日她在社交平台上載了身在香港的片段，見她乘搭渡海小輪欣賞美景並拍照留念，惟期間突然刮起大風，一把長髮把面部也遮掩了，場面既狼狽又搞笑。

不過見慣風浪的冰冰自不會亂了陣腳，繼續保持儀態，輕輕把頭髮撥開，讓花容重見天日，對着鏡頭保持微笑，表現專業。不過在整理頭髮過程中又顧此失彼，撥弄秀髮期間襯衣微微曲起，露出了白滑胸口，十分養眼。

示範新裝 婀娜多姿 此外，有網友於中環巧遇冰冰，見她分別換上了多款衣服展示時尚的造型，當中一套米色風褸配上黑色高跟鞋甚有氣派，吸引大批市民圍觀和拍照。幸好冰冰未有受到途人影響，氣定神閒在鬧市中顧盼生姿。網友對她一致好評，大讚其皮膚質素極高，白裏透光，並留言：「冰冰名不虛傳」、「真的好美，完全看不出真實年紀！」