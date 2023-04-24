4月24日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳偉豪戥爹哋緊張
吳偉豪在台下舉燈牌為爸爸吳大強打氣。
賽前大熱的吳大強除了有歌迷支持外，兒子吳偉豪更是全程撐場，躋身觀眾席舉牌聲援。吳大強在跳舞環節出場表演前，吳偉豪接受主持許文軒訪問，為爸爸打氣：「我個心卜卜跳，我好緊張，你唔使緊張，因為我緊張埋你嗰份！爸爸就以最佳狀態表演畀大家睇啦！」在兒子的支持下，吳大強信心十足又唱又跳《Sway》。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230424-0424_00282_003/吳偉豪戥爹哋緊張
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc