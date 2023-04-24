娛樂

吳偉豪戥爹哋緊張

吳偉豪在台下舉燈牌為爸爸吳大強打氣。 吳偉豪在台下舉燈牌為爸爸吳大強打氣。
吳偉豪在台下舉燈牌為爸爸吳大強打氣。
賽前大熱的吳大強除了有歌迷支持外，兒子吳偉豪更是全程撐場，躋身觀眾席舉牌聲援。吳大強在跳舞環節出場表演前，吳偉豪接受主持許文軒訪問，為爸爸打氣：「我個心卜卜跳，我好緊張，你唔使緊張，因為我緊張埋你嗰份！爸爸就以最佳狀態表演畀大家睇啦！」在兒子的支持下，吳大強信心十足又唱又跳《Sway》。
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