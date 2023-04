節目添食招海外唱將 周吉佩壓李佳 膺《中年》歌王

賽事分成兩個回合,6強參賽者各自獻唱快、慢歌曲各一首,打頭陣上陣的李佳穿閃閃連身裙演唱《明日話今天》,老公及囝囝穿着印有「佳佳」字的衞衣,在台下舉燈牌以示支持,惟她初段表現失準,被評審指她輕敵,結果獲得86分。緊接出場是演唱《忘情號》的羅啟豪,評審呂方及張佳添指其咬字幫到手,最終獲得89分。而周吉佩獻唱《Forever Love》表現不俗,評審張佳添踢爆他穿紅底添運勢,他以91分暫時成為最高分參賽者。龍婷以《我曾用心愛着你》迎戰,一臉自信的她被嫌選歌欠時代感,最終失分不少,僅得84分,令人大跌眼鏡。顏志恒獻唱許志安的名曲《爛泥》獲83分,大熱門吳大強獻唱《吻別 x Take Me To Your Heart》,兒子吳偉豪在台下舉燈牌力撐,評審呂方評他普通話差少少,最終與龍婷同分。