2:20 你又估我唔到（S）

8:30 中年好聲音登峯之戰（直播）

12:35 LOVING YOU我愛你2（PG）（S）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

