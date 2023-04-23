史嘉娜唔再做「黑寡婦」：篇章已完結！

曾飾演漫威（Marvel）超級英雄「黑寡婦」的美國女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson），近日接受舊拍檔「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）的網台節目訪問，在訪問中史嘉娜被問到未來會否再在漫威電影中演出，她就直言不會再演出。

她表示：「我已經完成了，篇章已完結，我完成了所有該做的事。在十多年的時間裏，一次又一次回歸飾演同一角色，是一種很獨特的經歷。」其實「黑寡婦」已在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）中死去，而前年她又在外傳《黑寡婦》（Black Widow）中再飾演該角，可惜因疫情的關係而影響票房成績。

史嘉娜在訪問中亦反問桂莉芙會否回歸漫威電影，桂莉芙亦表示認為自己在漫威的生涯已告終：「我認為是這樣的，我（的角色）沒有死，所以他們是可以邀請我回歸的。」而史嘉娜就表示睇好桂莉芙會在未來的漫威電影中回歸，桂莉芙即笑說：「是嗎？64歲的Pepper Potts（她的角色名字）？幾好吖！」史嘉娜即搞笑回答：「百分百會發生，他們不會放你走的。」