首26場演出袋逾6.1億 BLACK PINK踢走辣妹 女團巡唱吸金No.1

韓國勁爆女團BLACK PINK不斷刷新紀錄！她們於去年10月展開世界巡唱瘋狂吸金，目前增至60多場，僅憑首26場演出已穩袋逾6.1億港元，踢走英國女子組合辣妹（Spice Girls）登上史上最高巡唱收益女團，認真巴閉！

成軍近7年的BLACK PINK近年愈戰愈勇，去年9月推出第2張正規專輯《BORN PINK》強勢回歸，屢創銷量神話，成為當地首隊達200萬張唱碟銷量的K-Pop女團。組合乘勢展開大規模世界巡演《BORN PINK WORLD TOUR》，預計招待逾150萬人次，以去年10月兩場首爾騷揭開序幕，直至本月上旬，已途經歐、美及亞洲等多地。

據海外門票銷售統計平台發布最新消息，BLACK PINK是次巡迴騷預計61場，單是首26場演出已售出36.6萬張門票，吸金約6.123億港元，打破了英國女子組合辣妹（Spice Girls）保持的紀錄，成為史上單次巡演最高門票收益的女子組合！辣妹4位成員Mel B、Geri Horner、Emma Bunton與Mel C於2019年舉行的重組騷，共69萬觀眾捧場，進帳約6.09億港元，目前已被BLACK PINK超越，而BLACK PINK世巡仍在進行中，將於本周移師墨西哥演出，下月轉戰新加坡、澳門、曼谷及日本，今年8月前還有澳洲、法國及北美等場次，將不斷刷新門票銷售紀錄。

社交網粉絲急升 至於其他紀錄保持者，包括美國女子組合TLC於1999年展開的巡迴騷《FanMail Tour》，演出33場共吸金約5.67億港元，排第3位。另一美國組合Destiny's Child於2005年展開的《Destiny Fulfilled and Lovin'it》演出67場則進帳約5.52億港元，排名第4位；辣妹於2007年展開的《The Return of Spice Girls》合共45場巡演穩袋約5.46億港元，排第5位。

此外，BLACK PINK日前相隔多年再度登上美國大型戶外騷《Coachella音樂節》，令4女再度熱爆全球，帶挈成員各自社交網的追隨粉絲再度急漲，昨日事務所公開音樂節的花絮照，成員Lisa與Jisoo亦分享演出靚相喪吸Like。