暢所欲玄：令孩子無心學習的擺設

孩子的學習是家長最關心的事，有些小朋友在班級上名列前茅，也有些小朋友則成績一般，這種情況的發生大有可能是家居擺設出問題，影響孩子無法專心學習。

1.住宅文昌位落在廁所

廁所在風水學上被視為污穢、潮濕之地，如果住宅中的文昌位落在廁所，不利於工作事業的穩定，還會使家人容易患心臟病或脾胃病。

2.書桌有鏡子

書桌是書房所需的功能性家具，亦是小朋友學習的地方。如果書桌旁邊擺放鏡子，易使人分神，加上小朋友發育未成熟，自身磁場很容易受到環境磁場影響，故此不宜在書桌擺放鏡子。

3.書桌或辦公桌被橫樑壓頂

橫樑壓頂是常見的風水問題，當書桌或辦公桌處於橫樑下方，人久坐此位時，容易心神散亂，精神難以集中，甚至引發頭暈頭痛、筋骨痠痛、失眠等病症，不利於學習。

4.在餐桌上辦公和學習

餐桌在民俗文化中不僅是食祿的承載物，亦是家人和樂團聚、溝通交流的空間。若在餐桌上學習及辦公，容易加重人的玩樂心理，導致進取心不足，不利於學習。

玄學名師黃楚淇