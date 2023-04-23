娛樂

林襄祝福峮峮破不和傳聞
台灣啦啦隊女神峮峮（吳函峮）憑着甜美可愛外貌進軍娛樂圈兼主持界，人氣與林襄不相伯仲，2人亦因此被外界瘋傳關係不和。不過，日前峮峮33歲生日，林襄主動送上祝福，用行動證明她們私下交情甚好，不和傳聞不攻自破。
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