姚焯菲突擊應援車 快閃氹粉絲

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）年初赴新西蘭留學，離港3個多月，上周放假返港，即急不及待要見粉絲。其粉絲團「小菲象」昨於荃灣擺放應援車為Chantel新歌《小出走》造勢，近200粉絲撐場，約下午3時半Chantel突現身快閃送驚喜，給粉絲送禮物和海報，引來全場哄動。

Chantel表示回港後工作排得密麻麻，雖然冇覺好瞓，但好想見粉絲，透露今日也約了粉絲BBQ，並施冧功說：「有啲掛住佢哋。」對粉絲一直支持和尊重她留學的決定，令她感到很開心。提到After Class成員詹天文的新歌《沒有你的新學期》10日破百萬點擊，會否感到壓力？Chantel稱不太留意點擊，自己喜歡《小出走》的曲風，對新歌亦有信心。

減少食澱粉質 對於是次面圓回歸，她承認是因為少了做運動，及經常試新餐廳，已減少食澱粉質和零食，目標希望回到演唱會時的模樣，認為看上去瘦比磅數緊要。另外，原來Chantel也有留意《中年好聲音》，覺得參賽者各具特色，會為他們加油打氣，希望各人臨場能發揮水準。