劉亦菲頸椎問題 拒拍實境真人騷

內地女星劉亦菲氣質出眾，獲網民封「神仙姐姐」。不少女星爆紅後轉戰實境綜藝節目保持人氣，但15歲出道的她幾乎未參演過。近日有網民翻出她昔日受訪片段，她表示因頸椎問題，不適合做實境節目：「因為我頸椎不太好，玩不了那種比較刺激、即興的遊戲。」續稱相當遺憾。