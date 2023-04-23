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劉亦菲頸椎問題 拒拍實境真人騷
內地女星劉亦菲氣質出眾，獲網民封「神仙姐姐」。不少女星爆紅後轉戰實境綜藝節目保持人氣，但15歲出道的她幾乎未參演過。近日有網民翻出她昔日受訪片段，她表示因頸椎問題，不適合做實境節目：「因為我頸椎不太好，玩不了那種比較刺激、即興的遊戲。」續稱相當遺憾。
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