中娛星動：被轟歧視女性！ 李晨寸白鹿累贅 漏夜道歉

內地女星范冰冰前男友李晨在內地綜藝節目中失言，直指女星白鹿和宋雨琦是「累贅」，網民力斥他有侮辱女性之嫌！事件持續發酵，李晨漏夜在社交平台發文道歉，希望平息風波。

內地綜藝節目《奔跑吧》由2014年開播至今，累積大批粉絲支持。前日第11季首播，李晨、范丞丞、張婧儀等被分配做追擊隊，對其他8位藝人展開追擊。遊戲期間，李晨接到隊友電話通知：「抓住了白鹿和宋雨琦！」李晨先大讚：「幹得漂亮！」但之後竟稱：「但是你們抓了兩個女生，她們會成為我們的累贅！」

大批網民力斥李晨不尊重女藝人，「累贅」一詞絕對歧視女性，又指他平時裝作尊重女性，下意識卻覺得女性是累贅。不過亦有網民為他護航：「我覺得這個語境下不算很冒犯」、「就是玩笑不必當真！」

承諾謹言慎行 失言風波一直持續發酵，「#李晨 女生是累贅」的話題已超過3.8億閱讀量，面對全城圍插，李晨漏夜發文道歉：「很抱歉因為節目遊戲環節中追擊情節的設定，貿然對朋友說了一句不該說的話，但對任何人都是尊重的，此事給大家造成了困擾，在此鄭重道歉，謹言慎行。」