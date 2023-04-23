《中年》今決賽 觀眾投選心水 龍婷成頂頭大熱 吳大強三甲不入

李佳坦言沒想過會成為觀眾票選第二位，但能夠獲得外間支持，實在感到高興，問到可有四出拉票？她說：「都有，學校老師同老公都有幫手，聽晚佢同囝囝都會嚟。（戰衣好性感？）只會露腿。」賽前大熱吳大強則一臉病容，沒甚表情，表示已感冒了兩星期：「其實都一路好緊，只係呢幾日有好多痰。（擔唔擔心影響比賽表現？）都唔會，頭先試過唱都OK。（幾個仔聽晚會嚟撐場？）除咗細仔喺澳州，其他仔請假都要嚟，我希望佢哋全部都在場，我會安心啲。（偉豪同劇組請假？）佢過廠嚟支持我。」問到兒子可有為他向藝人同事拉票？大強笑說：「全家總動員都有，盡咗力，其實邊個多票唔在意，只想全城關注呢件事。（有冇同屋企人約定點慶祝？）冇，因為完騷都好夜，想食消夜都唔知去邊。」