《中年》今決賽 觀眾投選心水 龍婷成頂頭大熱 吳大強三甲不入
一眾《中年好聲音》參賽者昨日齊集電視城綵排，為今晚賽事做好準備，大熱吳大強雖然受感冒纏繞2星期，但滿有信心指狀態未受影響，面對觀眾投票未能打入三甲，大強揚言不在乎票數高低，只望賽事獲全城關注！
無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》將於今晚舉行決賽，26強選手齊集電視城綵排，屆時眾人將合演勁歌熱舞，為賽事揭開序幕。六強選手李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒亦將角逐「觀眾最愛好聲音」，現時三甲走勢分別是龍婷位列榜首，李佳及羅啟豪則緊隨其後。
李佳坦言沒想過會成為觀眾票選第二位，但能夠獲得外間支持，實在感到高興，問到可有四出拉票？她說：「都有，學校老師同老公都有幫手，聽晚佢同囝囝都會嚟。（戰衣好性感？）只會露腿。」賽前大熱吳大強則一臉病容，沒甚表情，表示已感冒了兩星期：「其實都一路好緊，只係呢幾日有好多痰。（擔唔擔心影響比賽表現？）都唔會，頭先試過唱都OK。（幾個仔聽晚會嚟撐場？）除咗細仔喺澳州，其他仔請假都要嚟，我希望佢哋全部都在場，我會安心啲。（偉豪同劇組請假？）佢過廠嚟支持我。」問到兒子可有為他向藝人同事拉票？大強笑說：「全家總動員都有，盡咗力，其實邊個多票唔在意，只想全城關注呢件事。（有冇同屋企人約定點慶祝？）冇，因為完騷都好夜，想食消夜都唔知去邊。」
周吉佩與無綫斟合約
至於愈戰愈強的周吉佩，透露現時心情出奇地平靜：「可能已經習慣咗，其實之前拎咗MVP，對我嚟講係打咗支強心針，依家會當係表演心情，同埋呢幾日狀態唔錯，同韋綺姍都一直有練歌，畀咗好大信心我。」更指近日成立Fan Club，粉絲們將拉大隊到場助興。問到音樂工作可有新方向？他透露與無綫有斟洽合約事宜，但暫未有最後定案：「希望今年出一首歌，如果無綫唔投資，我惟有自資。（想唔想繼續演藝事業？）想，其實唔一定係歌手，節目同拍劇都可以嘗試。」
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