「天王嫂」貴氣出巡 方媛逾63萬裝身

「天王嫂」方媛與郭富城婚後育有兩個可愛的女兒，生活幸福美滿。出名「寵妻」的城城對太太愛護有加，早前更離港慶祝結婚6周年，相當溫馨！當日「天王嫂」身上的行頭令人咋舌，除了周身名牌凸顯身份及地位外，單是耳環與手鐲，總值已達約63萬港元，可見她萬千寵愛於一身，地位超然！