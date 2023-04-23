曾做開腦手術 傷勢曝光 周永恒疑遭家暴入院 內地妻報案拉人

前歌手周永恒9年前因出軌及家暴前妻趙頌茹而被封「世紀賤男」，前晚音樂人因葵爆他疑遭內地妻Britni施暴，更公開其傷口相。新消息指仍留院的他，涉嫌刑恐、阻差辦公及襲警被捕，最戲劇性是報案者竟是老婆Britni！

38歲前歌手周永恒（Roy）因家暴前妻趙頌茹而形象破產，落得絕迹幕前的困境，最後一次公開露面是2020年被判非法打鬥罪成，罰款1,500元。當時他由內地妻Britni（陳薇）陪同出庭，夫妻表現恩愛，想不到前晚音樂人因葵突然爆大鑊，指Roy遭Britni家暴。

因葵上載多張Roy的受傷相，其中兩張是因做開腦手術而剃光頭，見他頭頂有3個縫針位，面及身上亦有傷痕。他指Roy去年因腦瘤引發頭痛要接受切除手術，其後疑遭太太暴打：「仲要喺老公啱啱做完腦部手術，情緒病逐漸好轉嘅時候，佢個老婆發神經，其實有暴力傾向係個女人。」又指Roy被Britni誣捏「老公打老婆」，現Roy「含冤入獄」令他忍無可忍。

兒子面前玩跳樓 因葵指Britni用除塵轆「鋤」落Roy的傷口，但Roy為保護太太而辯稱「自己整傷」，又爆Britni盜錄Roy練習「情緒崩潰、恐嚇及斬人」的聲音：「Roy話老婆對住個仔玩跳樓，只係個窗花細得滯過唔到，佢太太報咗警，依家CID上嚟錄口供，佢跳樓都畀Roy錄咗段片。」

前晚Britni被問到疑家暴Roy一事，她說：「絕無此事，我會遵循法律途徑保障自己。」又在社交網連環出Po，自稱受重大打擊：「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人就可以出賣靈魂，完全冇良知可言？」因葵受訪時爆粗還拖：「我先係受害者，我告番佢先啱，偷我同Roy嘅練習聲。」

大鬧差館被捕 昨日再爆出Roy涉嫌刑事恐嚇、阻差辦公及襲警，案件暫排期本月26日開審。在網上流出的照片中，疑身處醫院的他咧嘴而笑，身旁有兩名警員。消息指本月16日晚，他在天水圍寓所內，跟Britni疑因金錢及感情糾紛爭執，有人出言恐嚇，Britni到警署備案，當晚Roy到警署接受調查，翌日凌晨被正式以刑事恐嚇拘捕，期間他報稱身體不適要送院，提堂日期一改再改，至20日被押返警署時又拒打指模，並向警員吐口水，之後再報稱不適送院，現於羈留病房接受看管。

Britni受訪時承認：「佢仲畀警方拘留緊，依家行緊司法程序，唔方便講太多。」問到可有遭Roy家暴？她說：「有關證據都喺警方手上，唔多講，係我報警嘅。」談及夫妻關係，她以「唔想浪費社會資源」拒作答。而Roy前妻趙頌茹受訪時，以陪女上興趣班為由不作回應；Roy則一直未有聽電話。