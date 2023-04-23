梁超怡率先入組 林鈺洧𢱑劇拍

應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡和邢慧敏正履行港姐職務，當中梁超怡最先跑出拍劇，贏在起跑線；林鈺洧與邢慧敏急起直追，開口𢱑劇拍！

前晚4位港姐偕馬德鐘、陸詩韻、莊鍶敏等出席仁濟董事局晚宴，季軍梁超怡是應屆港姐中最快入劇組，在《非常檢控觀》飾演年輕版陳煒，雖錯過與陳煒及馬德鐘做對手戲的機會，但已跑贏其他港姐。

林鈺洧即場出口術表明恨拍劇，邢慧敏亦和應，2人同樣身材高挑，但不擔心找不到合適男拍檔。許子萱則想向司儀方面發展，亦有意請假修讀MBA。談及DSE開考，邢慧敏透露當年成績中規中矩，數學與會計較優，並以過來人身份鼓勵考生。

馬德鐘任兒子發展 馬德鐘偕太太張筱蘭現身，透露在《非》劇負責用腦，動作戲留給後生仔吳偉豪：「今次好好玩、好開心，同吳偉豪、陳煒合作好愉快。（有新鮮感？）好多都係第一次合作。」提到兒子馬在驤經常在社交網分享唱歌短片，他說：「佢做覺得開心嘅事，想同人分享音樂。（將來做歌手？）佢有興趣，畀佢自己揀，會給予好大自由發展空間。」

另外，天王郭富城與上屆主席葉恭正相識多年，席上葉恭正將城城送他的書法「仁善」作拍賣，籌得100萬元。