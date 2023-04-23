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李毓芬好舞功 泰星也瘋狂
李毓芬積極練舞，為巡迴演出作準備。
台灣女歌手李毓芬在社交網上載為巡迴演出作準備的練舞影片，盡顯精湛舞技與好身材，除了電暈粉絲外，連泰國人氣男星Boy Pakorn亦留言激讚，希望她巡迴演出首站到泰國。
李毓芬除了分享練舞片外，又上傳以首位C-Pop女藝人身份登上英國知名時尚雜誌封面，完美展現時尚霸氣風格。
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