梁允瑜出水芙蓉 搏到盡勁牙煙

「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）簽約無綫後，獲安排參演不同劇集，知名度大大提高。熱愛陽光與海灘的她，不時在社交網上載性感照，成功吸納忠實粉絲追隨。

近日她又派福利，穿上火辣泳衣在泳池擺出多個意態撩人的甫士，其泳衣款式相當少布，下身位十分牙煙，很容易走光，不少網民表示睇到流鼻血。