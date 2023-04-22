9:10 無耆不有（S）（粵／普麗音）

3:25 不老傳說（S）及超級勁歌推介

5:00 奇妙的動物之動物的大本領（S）（粵／普麗音）

12:00 LOVING YOU 我愛你2（PG）（S）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

